طارق عبدالحليم : أغنية "يا واد يا واد" وش السعد

حل الفنان طارق عبدالحليم ، ضيفًا في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

كشف المطرب طارق عبدالحليم، تفاصيل دخوله الوسط الفني، مؤكدًا أنه كان بالصدفة البحتة حتى أنه لم يكن يخطط للغناء من الأساس.

وقال طارق عبدالحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا دخلت كلية الحقوق لأني بحب القانون، وإحنا صعايدة يعني لازم تخلص دراستك، ولكن أنا عندي شركة إنتاج وأنتجنا أغاني لمطربين من زمان زي سميرة سعيد وذكرى الله يرحمها، وأنا كنت شغال في الإدارة، ومكنتش مخطط أني أغني ودخلت الوسط الفني وحبيت المجال.

طارق عبدالحليم: الغناء الشعبي هو اللي اختارني.. والناس بتقول أني خليفة حكيم

وتابع: أنا مختارتش الغناء الشعبي هو اللي اختارني، خاصة أن أنا من منطقة شعبية في بولاق أبو العلا، فأنا متربي في وسط الحارة والناس الشعبية، وكل سمعي غصب عني كان شعبي في كل مكان وحبيت الغناء الشعبي، وكمان طلع حكيم والناس قالوا أني شبهه وخليفة له.

وأضاف: أنا مكنتش هغني، ولكن أنا ابن الشركة ومكانوش باصين ليا أوي، وسميرة سعيد قالت لأخويا ليه طارق مبيغنيش ده صوته حلو؟، لغاية ما قابلت الموزع طارق مدكور بالصدفة عند حميد الشاعري، وسمعني بغني وقالي أنت مبتغنيش ليه؟ وعملنا أغنية يا واد يا واد، وكانت وش السعد عليا، وأخويا كان منزل الألبوم ده علشان يرضيني وكان فاكر أنه مش هيعمل حاجة، ولكن ربنا أراد أن الأغنية تكسر مصر كلها.

واستكمل طارق عبدالحليم: كان معايا ناس كتير في الألبوم ساعدوني فيه زي محمد حماقي، والحمد لله ربنا كريم.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



