طارق عبدالحليم: مصطفى كامل غير كلامه ومقعد ناس كتير في البيت

حل الفنان طارق عبدالحليم ، ضيفًا في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

أعرب المطرب طارق عبدالحليم، عن استيائه بسبب حصول مطربين المهرجانات الشعبية على تصاريح من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن النقيب مصطفى كامل، لم يلتزم بخطته الانتخابية.

وقال طارق عبدالحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا لو نقيب المهن الموسيقية مكنتش هدي تصريح لحمو بيكا ومؤديين المهرجانات لأنك بتموت صناعة، بسبب الشغل بالفلاشة ده بيضع شغل الفرقة، وقالوا يبقى معاك 8 عازفين وبتوع المهرجانات بقوا ياخدوا معاهم 8 من بتوع الدُف علشان يعدوا الممنوع، وهما يبمثلوا مبيعزفوش والفلاشة بتبقى شغالة، وأنا رافض أشتغل لغاية دلوقتي بالفلاشة.

طارق عبدالحليم: أنا لو نقيب الموسيقيين مش هدي تصريح لحمو بيكا ومؤديين المهرجانات

وتابع: بقوا بيستسهلوا ويقولوا بدل ما تيجي فرقة موسيقية هات فلان بيشتغل بفلاشة على طول، مفيش حاجة اسمها كده ما هو الغنا مش مهنة من لا مهنة له، وماحدش يقولي أكل عيش ربنا هو الرزاق، وأنا وصلت رأيي للنقابة، والموضوع بقى كتير أوي وأنت مقعد فرق كتير في البيت.

وأضاف: أنا بسمع كلام أثناء الحملة الانتخابية وبشوف ردود فعل تانية بعد النجاح، اتقال أن مفيش مطربين مهرجانات طول ما أنا موجود وبناء عليه اديتك صوتي، لكن لما ألاقي بعد كده بيتعمل لهم شعبة وأداء صوتي وكده بقوا في النقابة بتصريح رسمي سنوي.

واستكمل: بتقول أن هما بيدخلوا للنقابة دخل، طيب في قد إيه من النقابة أنت قعدتهم في البيت، أنا بتكلم على جيل مبقاش موجود زي إيهاب توفيق وهشام عباس وعلاء عبد الخالق الله يرحمه، إحنا عندنا تنافر غير عادي وغير مسبب.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



