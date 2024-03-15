طارق عبدالحليم : طارق مدكور إنسان نقي وأنا مدين له بحياتي

حل الفنان طارق عبدالحليم ، ضيفًا في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

كشف المطرب طارق عبدالحليم، سبب تفضيل العمل مع الموزع طارق مدكور، على الفنان حميد الشاعري، بجانب الكشف عن ترشيحه للمشاركة في مسلسل الشادر، والذي كان من المفترض أن تقدم الفنانة ياسمين صبري بطولته.

طارق عبدالحليم: اشتغلت 10 سنين مع حميد الشاعري ومكنش شايفني

وقال طارق عبدالحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا فضلت الشغل مع طارق مدكور عن حميد الشاعري، لأن حميد أنا كنت شغال معاه حوالي 10 سنين ومكنش شايفني، هو كان عايز يشتغل مع النجوم اللي في شركة الإنتاج بتاعتنا ومكنش شايفني، ولكن طارق مدكور مكنتش أعرفه وسمعني بدندن خدني عملي غنوة، وأنا مدين له في حياتي هو إنسان نقي.

أما عن ترشحيه للمشاركة في مسلسل الشادر، فعلق طارق عبدالحليم: كنت هدخل في مسلسل مع ياسمين صبري والمخرج سامح عبد العزيز، والمشروع مكملش والبطلة اتغيرت، والمشروق قائم وده مسلسل الشادر.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.