انطلاق الدورات الرمضانية بمراكز شباب أبوكبير

انطلقت فاعليات الدورة الرمضانية لكره القدم بمركز شباب أبو كبير بمحافظة الشرقية، ضمن مبادرة «رمضان أحلى بمراكز الشباب» التي تراعاها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

وبدأ مركز شباب كفر الأعصر، فاعليات دورته الرمضانية السنوية، بحضور أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وذلك بمنافسة 16 فريق، واقيمت المباراة الافتتاحية بين كفر الأعصر وكفر النصيري وانتهت بفوز كفر الأعصر، بنتيجة 2/1.

واقيمت مباراة أخرى بين فريقي سوسا أبوكبير وشرشيمة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وتنظم الدورة الرمضانية تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم وفا، والسيد صالح المدير التنفيذي، واللجنة المنظمة بقيادة المشرف الرياضي الكابتن هاني الكوش.

وفي مركز شباب كفر الشوبكي،

انطلقت فاعليات الدورة الرمضانية والتي أقيمت تحت «شعار رمضان أحلى بمراكز الشباب» ويشارك بالدورة 16 فريق، واقيمت المباراة الافتتاحية بين فريقي الشوبكي ب وعزبة التل، وانتهت بفوز الشوبكي ب بنتيجه 6/1، واقيمت مباراة أخرى بين فريقي بلال وبني عياض، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، وأخرى بين اصدقاء دحلب والشوبكي أ وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق كرة القدم بكفر الشوبكي، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وذلك في اطار تنفيذ الانشطة داخل مركز الشباب.

وعلى هامش فاعليات الشهر الكريم، تم تنفيذ المسابقة الفنية «فانوس رمضان» وكذلك تم تنفيذ ندوة إجتماعية عن زراعة الأشجار وكيفية الحفاظ على البيئه، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة هاني سعد، وسارة حسن عبد الرحمن، المديرة التنفيذي للنادي.

وفي مركز شباب مدينة أبوكبير، تم تنفيذ مسابقة حفظ القرآن الكريم لليوم الثالث على التوالي، وقاد مراحل الاختبارات الشيخ محمد منصور من علماء الأزهر الشريف، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة محمد حسيني، وعزة متولي المديرة التنفيذية للنادي.