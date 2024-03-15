" توزيع ٤٥٠وجبة يوميا " .. سيدات بنها تطلقن مبادرة افطار وسحور صائم

أطلقت مجموعة من السيدات بمدينة بنها مبادرة تحت شعار افطار وسحور صائم

وقالت مهدية الشوريجى منسق المبادرة أن المبادرة يشارك فيها العشرات من السيدات المتطوعات في تجهيز وجبات السحور والأفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك .

حيث يتم البدء في تجهيز الوجبات مساءاً والتى تتنوع ما بين اللحوم والدواجن وكافة أنواع الخضار والمكرونة

بالإضافة إلى وجبات السحور التى يتم تجهيزها وتدميس الفول وتجهيز انواع الجبن المختلفة والخبز ويتم توزيعها على الأسر والمارة والمسافرين عبر الطرق.

واضافت مهدية الشوريجى أن هناك تعاونا كبيرا من العديد من السيدات اللاتي تحضرن منذ العاشرة مساء لتجهيز الخضار وتجهيز اللحوم والدواجن حتى ما قبل السحور .

والعودة صباحا لاستكمال التسوية والتعبئة في عبوات صحية ووضع وجبات بعدد كل أسرة مستهدفة حيث يتم تجهيز ٤٥٠ وجبة يوميا للإفطار وكذلك تجهيز وجبات السحور من اجود انواع الخضار واللحوم والدواجن والأرز والخبز .

معقبة بقولها إن المبادرة تأتى بهدف نشر قيم الحب والتسامح وتعزيز الروابط المجتمعية وان هناك حالة من الحب والترابط بين السيدات والفتيات اللاتى تطوعن لإعداد الطعام وتجهيز الخضراوات والبصل والأرز وتقطيع اللحوم التى تم انتقاءها بعناية وكذلك الدواجن التى يتم شراؤها من الدواجن الجيدة .

وتمنت مهدية الشوريجى أن تستطيع أن تحقق حلمها وحلم المتطوعات معها في عمل مطبخ للخير دائم طوال العام من أجل تلبية احتياجات البسطاء وإفطار الصائمين في المناسبات الدينية المختلفة ليس في شهر رمضان فقط.

مطبخ الخير

IMG-20240315-WA0026

IMG-20240315-WA0027

IMG-20240315-WA0036