«صور» اشتغلت في تغير أنابيب البوتاجاز.. قصة كفاح سيدة مُعيلة بالشرقية

نحتفل في مثل هذه الأيام من كل عام بعيد الأم، والذي يوافق يوم 21 من شهر مارس سنويًا، كنوع من رد الجميل ورسم البسمة على وجه الأمهات اللاتي تعد نموذجا حسنًا لما بذلناه في حياتهن وقضين سنوات شبابهن في تربية وتعليم ابنائهن بعد وفاة عائلهم الوحيد وهو الأب، و«الوفد» يستعرض أحد قصص الكفاح لسيدة فقدت عائل أسرتها الوحيد، وأجبرتها الأيام خوض

ظروف صعبة، نجحت بعدها بالوصول إلى بر الأمان من تربية وتعليم أبنائهم وتزويجهم؛ وذلك تقديرًا لقصة كفاحها ومجهودها مع أبنائها الثلاثة.

السيدة «انتصار أحمد وجيه شرف» امرأة خمسينية، مات عنها زوجها بعد حياة زوجية استمرت معه لأكثر من 16 عامًا، وكافحت بعد موته لأكثر من 14 عاما، ولازالت تناضل من أجل استكمال رحلتها الإنسانية مع أبنائها الثلاثة، تقول لـ «لوفد» وُلدت ونشأت في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، سكن في منزلنا شاب من محافظة الشرقية يعمل في مهنة «حداد مسلح» يكبرني بـ 12 عام، وبعد فترة طلب هذا الشخص خطبتي من والدي، وظلت فترة الخطوبة بيننا لمدة 3 سنوات، حتى انتهيت من فترة الدراسة، ويوم حصولي على شهادة الدبلوم كان موعد فرحي وزفافي عليه.

وتابعت: بعد فترة اصطحبني زوجي لمكان إقامة عائلته بقرية الحلوات بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية «قرية الحلوات هي مسقط رأس للعندليب الفنان عبد الحليم حافظ»، مشيرة إلى إنها عاشت مع زوجها في غرفة واحدة في منزل ريفي يتشارك سكانه هم أشقاء زوجها وزوجاتهم في دورة المياه والمطبخ، ثم من الله عليهما ورزقهما بـ 3 أبناء هم: «ريهام، ومحمد، وأحمد»، وخلال فترة زواجها الذي استمر لأكثر من 16 عام، عاشت ظروف معيشية صعبة نتيجة ضيق اليد وعدم استمرارية عمل زوجها كونه يعمل يوم ويوم بحسب وصفها، ما اضطرها إلى مساعدته في توفير مصاريف الحياه.

وأشارت إلى إنها اضطرت إلى النزول إلى الشارع مثل الرجال، وعملت في بيع اسطوانات البوتاجاز، وكانت تمر على المنازل بعربة يجرها حمار في شوارع قريتها، وفي بعض الأحيان تدخل مضطرة بيوت الأهالي لتغير اسطوانة البوتاجاز بعد رفعها على رأسها رغم ثقلها، وذلك من أجل إعانة زوجها على مصاعب الحياه، ثم عملت في بيع الحلويات والشيكولاتة لأطفال القرية، وكذلك في بيع المنظفات.

وذكرت إنها التحقت بالعمل كرائدة ريفية بعد اجتيازها مسابقة جرت من بين المئات من بنات جيلها، وفي الأثناء التحق زوجها بعمل في التربية والتعليم لحصوله على دبلوم تجارة، لكن الراتب كان ضعيفا جدا، ما اضطرها إلى الاستمرار في عمل بيع اسطوانات البوتاجاز، والمنظفات، وبدأت الدنيا تفتح ذراعها لها وزاد دخل الأسرة، إلا إنها كانت على موعد مع القدر بوفاة زوجها رب أسرتها.

وأوضحت إنهم كانوا مدعوين على الإفطار في مثل هذه الأيام في شهر رمضان عام 2010 عند أسرتها في مدينة ميت غمر، وأثناء انتقالهم من محل إقامتهم من قرية الحلوات إلى ميت غمر مستقلين دراجة بخارية عبارة عن «توكتوك» تعرضوا لحادث سير جراء اصطدام سيارة طائشة بـ «التوكتوك» ما أدى إلى وفاة زوجوا في الحال، واصابتهم جميعا بإصابات مباشرة، تركت اثارًا في ابنتها الكبرى ريهام حتى الآن بكسور في القفص الصدري والعمود الفقري، تخوض بسبب هذا الحادث معاناة شديدة مع نجلتها حتى تتعافى من آثار هذا الحادث.

وبسبب القدر والحادث الأليم؛ ترك الزوج أسرته ضعيفة مهلله لا يعلمون أي شيء عن مستقبلهم وكيف تدار أمورهم، والابنة الكبرى في السادسة عشر من عمرها، والإبن الأوسط محمد في الحادية عشر، والإبن الأصغر أحمد في التاسعة من عمره، إلا أن عزيمة الزوجة المجتهدة الصبورة، استطاعت وبإيمان منها مواجهة هذه الظروف رغم ضعف المعاش الذي تتقاضاه عن زوجها، وأخبرت نفسها بأنها قادرة على تحمل التركة التي تركها زوجها الراحل، فواصلت أعمالها في بيع المنظفات عبر محل في بدروم منزلها الصغير الذي شيدته على مساحة 50 متر مربع من مساحة منزل أسرة زوجها، وذلك بعدما تركت العمل في مجال بيع أنابيب البوتاجاز كونها أصبحت أرملة وغير مقبول لها بحسب «العرف والتقاليد، ومنعا للشبهات» العمل واللف في الشوارع كما كان من قبل، ثم تاجرت في الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية.

وبهذه الأعمال، تمكنت السيدة «إنتصار» من تربية أبنائها الثلاثة حتى حصلوا على دبلوم فني متوسط، واكتمل هذا النجاح بتزويجهم الثلاثة، مؤكدة إنها تفتخر بأبنائها وتربيتهم التي تؤكد إنها نجحت في رحلتها، متمنيًة لهم حياة كريمة ولانجالهم.

IMG-20240314-WA0030

IMG-20240314-WA0021

IMG-20240314-WA0036

IMG-20240314-WA0035

IMG-20240314-WA0034