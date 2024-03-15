اليوم.. يويفا يجري قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا موسم 2023-2024.

وتجرى القرعة بمشاركة الـ 8 فرق المتاهلبة لدور الثمانية وهي: مانشستر سيتي وآرسنال ( إنجلترا) ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ( إسبانيا) بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ( المانيا )، باريس سان جيرمان (فرنسا)، كما يشهد الحفل ذاته إجراء قرعة الدور نصف النهائي للبطولة.

وتقام القرعة بنظام مفتوح حيث يمكن أن يتقابل أي فريقين من دولة واحدة في ربع النهائي دون قيود على عكس بعض السنوات الماضية.

مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الدوري ربع النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا في يومي 9، 10 إبريل المقبل على ان تلعب مباريات الإياب يومي 16 و 17 إبريل.

بينما تقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة في 30 إبريل و 1 مايو المقبل، على أن تلعب مباراتي الإياب يومي 7 و 8 مايو.

ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائي لدوري الأبطال في الموسم الحالي والتي تقام يوم 1 يونيو المقبل.

موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق مراسم قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الواحجدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد القرعة في الثانية عصر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصراً بتوقيت مدينة أبوظبي.