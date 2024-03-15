إصابة 7 بينهم سيدتين في حادث تصادم سياراتين بالشرقية

شهدت قرية شبرا النخلة بمركز بلبيس في الشرقية، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وكسور متفرقة ، جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.



مصابو حادث بلبيس

البداية كانت بورود إخطارا لمديرية أمن الشرقية من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول 7 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وهم: "جهاد حسن" 35 عاما، و"محمد شريف" 17 عاما، و"إبراهيم خليل" 25 عاما، و"عبدالسلام زين" 37 عاما، و"أحمد أمين" 28 عاما، و"إسلام ياسر" 25 عاما، و"نرمين محمد" 32 عاما، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية مزلقان شبرا النخلة بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

