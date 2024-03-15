عاجل
أمبري: ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من اليمن
الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جنرال إسرائيلي: ما يقوله نتنياهو بشأن القضاء الكامل على حماس "كذب"

نتنياهو
نتنياهو

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، إن ما يقوله نتنياهو بشأن القضاء الكامل على حركة حماس "كذب" ولا يمكننا الإجهاز على الحركة بشكل كامل.

وحسب روسيا اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن ما قاله نتنياهو بشأن القضاء على حماس خدعة كبيرة.

وأشار الجنرال بريك إلى أن تصريحات نتنياهو حول القضاء على حركة حماس كذبة على الأمة ولا يوجد أي أساس منطقي لذلك الأمر، مضيفا أنه من المستحيل أن تنهار حماس بشكل كامل.

وكان نتنياهو قد صرح، أمس الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وينهي مهمة القضاء على مقاتلي حماس وهو ما صرح به أثناء زيارته للقاعدة عوفر العسكرية.

وفي سياق متصل، قال برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن كل من يطلب الدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الآن يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجنرال احتياط ماتان كاهانا، عضو الكنيست عن حزب "معسكر الدولة"، أن هناك اعتبارات استراتيجية وعملياتية تتعلق بموعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.

وذكر كاهانا أن هناك الكثيرين من الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبون الجيش بالدخول إلى مدينة رفح، ولكنهم لا يعرفون ببساطة أنهم يعرضون جنود الجيش للخطر، لأن هناك اعتبارات استراتيجية تتعلق بموعد وكيفية دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.

 

مواد متعلقة

الحوثي يتوعد للأمريكي والبريطاني بمناورات اليوم الموعود

روسيا تبدأ بجرد الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقا لمعرفة ما ينسجم مع مصالح البلاد

القوات الروسية تتقدم بثبات في منطقة رابوتينو بمساعدة الطائرات المسيرة

القسام: قواتنا تصدت لجنود اقتحموا مخيم الفارعة بطوباس صباح اليوم

"حماس" تكشف تفاصيل عرضها لوقف إطلاق النار

انتشار أمني مكثف للشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى

برلماني إسرائيلي: من يطالب الدخول إلى رفح الآن يعرض جنود الجيش للخطر

إعصار عنيف اجتاح ولاية إنديانا الأمريكية .. ضحايا وإصابات
الجريدة الورقية