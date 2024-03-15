جنرال إسرائيلي: ما يقوله نتنياهو بشأن القضاء الكامل على حماس "كذب"

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، إن ما يقوله نتنياهو بشأن القضاء الكامل على حركة حماس "كذب" ولا يمكننا الإجهاز على الحركة بشكل كامل.

وحسب روسيا اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن ما قاله نتنياهو بشأن القضاء على حماس خدعة كبيرة.

وأشار الجنرال بريك إلى أن تصريحات نتنياهو حول القضاء على حركة حماس كذبة على الأمة ولا يوجد أي أساس منطقي لذلك الأمر، مضيفا أنه من المستحيل أن تنهار حماس بشكل كامل.

وكان نتنياهو قد صرح، أمس الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وينهي مهمة القضاء على مقاتلي حماس وهو ما صرح به أثناء زيارته للقاعدة عوفر العسكرية.

وفي سياق متصل، قال برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن كل من يطلب الدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الآن يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجنرال احتياط ماتان كاهانا، عضو الكنيست عن حزب "معسكر الدولة"، أن هناك اعتبارات استراتيجية وعملياتية تتعلق بموعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.

وذكر كاهانا أن هناك الكثيرين من الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبون الجيش بالدخول إلى مدينة رفح، ولكنهم لا يعرفون ببساطة أنهم يعرضون جنود الجيش للخطر، لأن هناك اعتبارات استراتيجية تتعلق بموعد وكيفية دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.