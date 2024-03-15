خلافات الميراث .. مزارع يشرع في التخلص من نجل عمومته بالمنشاه

استقبل مستشفى المنشاه المركزي سائق في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات على الميراث وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد وضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من مستشفى المنشاه المركزي بوصول "مصطفى .ف . ع" 37 سنة سائق يقيم دائرة المركز مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم تحويله إلى لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمومته "حمدي . م . ا . ا" 30 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بعصا شوم بعد مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات على الميراث.





عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة "عصا شوم" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث بعض الإصابات به (كدمات متفرقة بالجسم) لذات السبب المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .









وفي سياق متصل لقي عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" كان يقوده داخل ترعة زيد الطارق بدائرة المركز وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول هاني . م . ع . ا 18 سنة عامل ومقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث إنقلاب تروسيكل بترعة زيد الطارق دائرة المركز.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال "جمال الدين . ر . ت . م" 37 سنة عامل كان برفقة المذكور أفاد بأنه خلال استقلاله دراجة بخارية قيادة الأول على الطريق بمحل إقامتهما إختل مقود الدراجة في يده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها داخل الترعة المُشار إليها وحدوث إصابته ووفاة الأول.





وبسؤال عم المُتوفى "عدلي . ع . ا . ع" 63 سنة عامل مقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .