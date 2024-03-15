تزويد مستشفى سوهاج الجامعي بأحدث أجهزة "الميكروسكوبات" لإجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انه تم تزويد قسم طب وجراحة العيون بالمستشفي الجامعي القديم بأحدث "ميكروسكوبين" في العالم لاستخدامهما في إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء والحول والجفون، مضيفاً ان تلك النوعية من الأجهزة ذات التقنيات الحديثة، سوف تخدم البحث العلمي بشكل كبير من خلال تسجيل جميع الإجراءت الطبية لمختلف الحالات بصورة عالية الدقة، وتقديم خدمة طبية علي أعلي مستوي من الجودة لأهالي سوهاج والمحافطات المجاورة.





ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الميكروسكوبات مزوده بكاميرات عالية الجودة تظهر من خلالها خطوات إجراء العملية علي الشاشة، بما يسمح للطبيب مراقبة خطوات إجراء العملية ومشاهدتها بوضوح، مع إمكانية العودة الي تفاصيل العملية. موجهاً شكر للدكتور حسان رئيس الجامعة لدعمه اللامحدود لكلية الطب البشري فيما يتعلق بتطوير وتحديث جميع الأقسام العلمية.





و أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، ان الميكروسكوبات الحديثة تتميز بصورة (HD) عالية الجودة من الناحية البصرية مع قدرة تخزينية ذاتية لا محدودة ، والتي تحسن من اداء الجراح بدرجة افضل من استخدام الميكروسكوبات التقليدية، مضيفاً انه يتم اجراء ما يقرب من ٥٠ عملية مياه بيضاء في الاسبوع الواحد بواقع ٢٠٠ حالة شهرياً، بما يسهم يشكل كبير من تسريع الاحداث والقضاء علي قوائم الانتظار بشكل كبير والتي تتم تحت مظلة التأمين الصحي للمنتفعين بالخدمة، وعلي نفقة الدولة للفئات الأخري.





وأشار الدكتور عمرو منير مسئول التواصل بالقسم أن غرف العمليات مجهزة لهذه الميكروسكوبات الحديثة، وتم توصيلها علي أجهزة تيار غير منقطع لضمان ثبات التيار وتجنب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، بما يضمن استدامة عملها بكفاءة.