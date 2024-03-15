حماس: حادث طعن مستوطنة بيت كاما عملية ضد الاحتلال من إسرائيلي

علقت حركة حماس على عملية الطعن التي نفذت أمس في مستوطنة "بيت كاما" قرب مدينة رهط في جنوب فلسطين، والتي أدت لمقتل ضابط كان مسؤولًا في قسم التكنولوجيا بلواء الناحال.

وقالت حركة حماس عبر حسابها: المنفذ هو فادي أبو اللطيف (22 عامًا) من رهط وأصله من غزة، وهي أول عملية في هذه الحرب يقتل فيها صهاينة منفذها من الداخل المحتل بعد هدوء طويل نتيجة إجراءات رقابة وقمع شديدة وقيادات سياسية فلسطينية بائسة.

وأضافت حماس، أنها مثل عملية الدهس في حيفا التي نفذها الشهيد وسيم أبو الهيجا (من طمرة) قبل ستة أسابيع، يحاول الإعلام الصهيوني تجاهل الحدث وعدم تسليط الأضواء عليه كثيرًا، لأنهم يخشون من موجة عمليات واسعة في الداخل المحتل تزيد من استنزاف دولة الاحتلال.