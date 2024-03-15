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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تقلبات جوية الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

امطار
امطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى أن البلاد ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة علي جنوب البلاد لمدة ثلاثة أيام؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي غدآ 33 درجة وتصل يوم الأحد 37 درجة لتكون الأجواء حارة  نهارا  بارد ليلا.

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جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

كما من المتوقع أن تتساقط الأمطار علي شمال ووسط الصعيد بداية من يوم الأحد تصل الي جنوب الصعيد و محافظة البحر الاحمر وسيناء يوم الاثنين القادم كما تنشط الرياح هناك.

بينما يسود طقس دافىء على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة كما توجد فرصة لسقوط الأمطار علي القاهرة يوم الأحد القادم.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 17 درجة

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