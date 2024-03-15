لم تكن "دوار الرشيد" آخرها.. الطحين المغمس بالدم.. مجازر العدو الصهيوني المتكررة

لم تتمكن قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من الوصول لقوات المقاومة الباسلة ورجالها الشجعان، فراحت تنتقم من الجانب الضعيف المدنيين العُزل والنساء والأطفال، وبكل خسة انتهجت سياسة التجويع بل وتستهدفهم وقت حصولهم على المساعدات الإنسانية التي تشمل بعض السلع الغذائية.

وعلى مرأى ومسمع من دول العالم المتحضر المتضامن خفيًا مع المحتل الغاشم والذي أصابنا بصداع حقوق الإنسان، ولم يتمكن من الوصول لاتفاق وحل مع الجانب المحتل الذي يخترق القانون الدولي ولا ينصاع لمجلس الأمن، تقوم قوات الاحتلال بتكرار مجزرة جديدة وقت انتظار الأمهات وأطفالهن والمدنيين وصول المساعدات الإنسانية ليسدوا جزءًا ولو قليلًا من جوعهم، ويستهدفهم عند دوار الكويت في قطاع غزة.

في رابع يوم رمضان المساعدات الإنسانية بطعم الغدر والدم

بالرغم من الإدانة الأممية والدولية الواسعة لمجزرة "شارع الرشيد" التي وقعت أحداثها في 29 فبراير، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة، فكان ختام رابع يوم من شهر رمضان المبارك يوم أمس الخميس استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، في مجزرة جديدة حيث استهدف الاحتلال تجمعا للمواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية، وقالت مصادر فلسطينية بأن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.

14 شهيدًا و150 جريحًا.. الحصيلة الأولية لمجزرة دوار الكويت

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الصحفيين جثامين عدد من الشهداء في مكان المجزرة، بينهم أطفال. وجرى نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مجمع الشفاء الطبي، وأكدت مصادر طبية بوصول جثامين 14 شهيدا، بالإضافة إلى 150 جريح على الأقل.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، وتقوم باستهداف المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.

مجازر متكررة للعدو الصهيوني

يذكر أن في الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند "دوار الكويت" في مدينة غزة، ففي 29 فبراير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بالقرب من "دوار النابلسي"، بعد أن استهدفت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول قافلات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 117 مواطنا على الأقل وإصابة 800 آخرين، كما تكرر الأمر منذ أيام عند دوار الكويت.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى 31341، والمصابين إلى 73134، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.