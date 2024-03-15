تعليم نجع حمادي تواصل منافسات مسابقة " أوائل الطلبة "

واصلت الفرق المتنافسة، اليوم الخميس 14 من مارس الجاري، ثاني منافسات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدارس نجع حمادي، للعام الدراسي 2023/2024، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية دكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وأحلام محمود موجه عام التربية الإجتماعية، وتنفيذ توجيه التربية الاجتماعية بنجع حمادي، بالاشتراك مع أقسام التعليم الإعدادي، والعلاقات العامة والإعلام، والأمن، وموجهي أوائل المواد الدراسية.

وتنافس في لقاء اليوم الثاني من فعاليات المسابقة، فرق ممثلة لمدارس ساحل البقيلي الإعدادية، و القمانة الإعدادية، و الخليفة الأول الإعدادية، والمهندس محمد عبد الرحيم الراجحي بالشاورية.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني، من فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، عن فوز الفريق الطلابي الممثل لمدرسة ساحل البقيلي الإعدادية بالشرقي بهجورة بالمركز الأول.

جدير بالذكر أن منافسات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، يشارك فيها 20 فريقا ممثلا للمدارس الإعدادية المشاركة في منافسات المسابقة، ويتكون كل فريق من 5 أعضاء، وتجري المنافسات بين الفرق المشاركة في المسابقة، علي مدار 6 أيام اعتباراً من الأربعاء الموافق 13 من مارس وحتي الخميس 26 من مارس 2024م.