العتاولة يتصدر أعلى قائمة منصة شاهد

تصدر مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا و طارق لطفي، قائمة المسلسلات على منصة شاهد، خلال مارثون دراما رمضان 2024.

ونال المسلسل إعجاب الجمهور نظرًا لأنه يحكي قصة شعبية يمكن أن تشاهد مثلها في الحياة اليومية البسيطة، كون خضر (طارق لطفي)، و نصار (أحمد السقا)، ثنائي مميز خلال أحداث حلقات مسلسل العتاولة، جعل الجمهور يسترجع ذكريات تعاونهم معا فى أحداث، فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 1998، وأيضا فيلم عن العشق و الهوى 2006، وحققا نجاحا كبيرا ليتكرر النجاح مرة أخري تحت مظلة العتاولة.

تدور أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعًا خاصة وأسلوبًا في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد خلال المسلسل النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

يعرض مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة mbc مصر، والإعادة في 2 مساء.

بينما يتم عرضه على قناة MBC مصر 2، في تمام الساعة 9:30 مساء، وتتم الإعادة في الساعة 3 عصرًا، ويعرض أيضا على منصة «شاهد».

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته كوكبة من ألمع نجوم الفن منهم: أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وميمي جمال، وهدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي.