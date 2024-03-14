مسلسل صيد العقارب الحلقة 4| الشرطة تبحث عن قاتل علي درغام

شهدت نهاية الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بمفاجأة كبيرة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، كان أبرزها مقتل علي درغام في مكتبه، ما زاد من تشوق الجمهور للحقة التالية لها.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

وجاءت أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، هو معرفة الحاج إسماعيل أن ابنه سامح هو من قتل علي درغام، ومن ثم بدأ في محاولة إخفائه لإنقاذه من أيدي أبناء حسن درغام والحكومة.

مسلسل صيد العقارب

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب على بدء الصراع بين عائلة حسن درغام وإسماعيل الغول، إلى جانب بحث الشرطة عن سامح نجل الحاج إسماعيل الغول بعد اتهامه في قتل علي درغام في مكتبه، كما ذهبت الشرطة إلى منزله لكنها لم تجده؛ إذ هرَّبه والده إلى فيلا يملكها ولا يعرف مكانها أحد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء التشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مسلسل صيد العقارب

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.