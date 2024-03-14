عرض برنامج" ساعة مع عصافيرى" بفرع ثقافة شمال سيناء

يقوم قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، بعرض برنامج ساعة مع عصافيرى اليوم الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ ضمن مبادرة الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة بقيادة الأستاذة منى على، وذلك ضمن مبادرة هنبنى ولادنا و التى تتناول مخاطر الإنترنت وكيفية بناء الثقة بالنفس وبحضور الأستاذ محمود حنفي مدير الاداره القانونية، بمتابعة ايناس سمير مدير القصر.

يأتى ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، ويشرف على البرنامج أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، إشراف عام أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى

وطالب المشرحانى كافة رؤساء قصور الثقافة بمحافظة شمال سيناء بعمل تقرير يومي عن كافة الأنشطة المتنوعة وعرضه فى نهاية الأسبوع لعرض التقرير على الوزارة بناء على توجيهات وزيرة الثقافة نفين الكيلانى