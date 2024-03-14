مياه الفيوم تستطلع آراء المواطنين حول الخدمات بقرية نوارة بإطسا

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الفيوم، بإجراء استطلاع للرأي حول الخدمات المقدمه للمواطنين بقرية نوارة بمركز إطسا، ضمن خطه سلامه ومأمونيه مياه الشرب والصرف الصحى ولضمان جوده الخدمات المقدمه ومدى رضاهم عنها، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة، أن إدارة التوعية تقوم بتنفيذ مجموعه من قياسات واستطلاعات الرأى للمواطنين داخل المحافظة للوقوف على الخدمات التى تقدمها الشركة ومدى رضا العملاء عنها، وذلك عن طريق المقابلة الفردية والزيارات المنزلية للمواطنين فى منازلهم تتمحور حول تواجد مياه الشرب على مدار اليوم وبضغوط مناسبه ومدى جودة مياه الشرب واستمرارية الخدمه المقدمه وآرائهم حولها كما تتناول أيضا مدى حسن تعامل المحصل مع المواطنين ورصده أولا بأول قراءات العدادات وحث المواطنين على دفع الفواتير حتى تقوم الشركه بدورها على أكمل وجه .

الحفاظ على المياة

وأضاف أن هدف استطلاعات الرأي أيضا تعريف المواطنين بطرق وآليات الشكاوى التي توفرها الشركة كالخط الساخن 125 أو الصفحة الرسمية للشركه حتى يسهل على المواطنين تبيلغ شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت بجانب تعريفهم بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وعدم اهدارها أو التعدى على خطوطها الناقلة واستخدامها في غير الغرض المخصصة له والحفاظ على مطابق وغرف الصرف الصحي وعدم إلقاء أى مخلفات تؤدى إلى انسدادها أو تؤثر على عمل المحطات والروافع مما يؤدى إلى تناقص عمرها الافتراضي.

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