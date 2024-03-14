رسالة

الخميس 14/مارس/2024 - 08:51 م 3/14/2024 8:51:53 PM

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ، صدق رسول الله، فى هذا الحديث الشريف، يقول الرسول الكريم صلوات الله عليه، أن شياطين الجن والمردة يكونون مصفدين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك حتى يتفرغ العباد إلى الطاعة ولكن ماذا حدث فى الأيام الأولى من الشهر الفضيل؟!.

فى نظرة سريعة على الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان، نعرض عليكم جزءًا من كل ما حملته اخبار الجريمة:

١- فى سوهاج أب يقتل طفله ويدفنه فى حفرة خرسانية لسبب خلاف مع طليقته على حضانة نجله.

٢- فى القليوبية مقاول أنهى حياة زوجته وادعى سقوطها من علو.

٣- فى الجيزة عامل يهتك عرض نجلته.

٤- فى القاهرة شاب يغتصب معاقة ذهنيًا.

ما عرضناه من عناوين لحوادث فى أماكن متفرقة، يقول إن الذى فى حاجة إلى تصفيد وسلسلة هم شياطين الإنس وليسوا الجن، عدد من الوقائع المشينة، كوكتيل ذنوب يرتكبه البشر يومياً ويدعون أن الشيطان هو من وسوس لهم، فما قولهم فى أيام كريمة قال عنها نبينا الشريف بأن الشياطين مسلسلة ومصفدة، ما المبرر والدافع إلى ارتكاب الخطايا والذنوب؟!.

رسالتى إلى كل البشر وأنا واحد منهم: لا تلقوا بذنوبكم على الشياطين، ولا تدعوا أنهم وراء ارتكابكم الخطايا، بل راجعوا وهذبوا أنفسكم لأنها أكبر عدو للإنسان كما قال الله تعالى فى الآية ٣٠ من سورة المائدة (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

ورسالة إلى المسؤولين عن التربية والتعليم: يجب أن تكون مادة الدين من المواد التى تضاف إلى المجموع، لأن رفعها من المجموع جعلها محل عدم اهتمام من أبنائنا.

والرسالة الأخيرة لرجال الدين: فى خطبكم اليومية والأسبوعية إلى جانب، روايات السلف الصالح وفضائل القرآن والحديث وسيرة الأنبياء، يجب أن تضربوا أمثلة حية يعايشها الناس حتى تصلوا إلى قلوبهم ويعود إليها التقوى والصلاح.

