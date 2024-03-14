ضبط سكر وسلع منتهية الصلاحية بمصنع دون ترخيص بالفيوم

شنت إدارة تموين طامية بالفيوم حملة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس المركز، وبحضور المهندس صلاح حلمي مدير إدارة تموين طامية.

ضبط 250 كيلو سكر أبيض دون فاتورة بالفيوم

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والأسواق ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة ومحلات بيع الأسماك بأنواعها، بمدينة طامية وقرى المركز، وعدد من السويقات الشعبية ومنافذ بيع مستلزمات شهر رمضان بالمدينة وقرى المركز، وتم خلال الحملة متابعة قائمة الأسعار لدى الجزارين والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة، وكذلك التأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع دون ترخيص بمنطقة كوم أوشيم يقوم بتصنيع حلوى الأطفال والبسكويت والسناكس، ويعيد تعبئة السلع منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 250 كيلو سكر أبيض بدون فواتير، وعدد 60 كيلو مكسبات طعم ورائحة، بالإضافة إلى ضبط عددا من المخالفات التموينية، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1966، والقرار رقم 96 لسنة 1967، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر واصلت إدارة تموين طامية، تنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، بالإضافة إلى مداهمة مخازن البصل والأرز بنطاق المركز، لمحاربة جشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية.