حصل الدكتور أشرف شحاتة استاذ ورئيس قسم الجراحات بكلية طب طنطا على رئاسة الدورة السنوية للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال بالشرق الأوسط للدورة الحالية 24-25 .



وهنأ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية الدكتور أشرف شحاتة على هذا المنصب الطبى الرفيع



ونجاح أول ورشة عمل دولية للفصل خلال الفترة من ٢٨ / ٢ إلى ١ / ٣ / ٢٠٢٤ م بمدينة دهوك بالعراق بالتنسيق مع البورد العراقى لجراحة الأطفال وجامعتى اربيل ودهوك وتكريمه من الدكتور سامان برزانجى وزير الصحة.



وقال د- غنيم ان د- أشرف شحاتة له اسهامات بارزة فى مجال الجراحات وجراحات الأطفال وفوزه بهذا المنصب يرفع أسهم الكلية للمكانة التى تليق بها على مستوى العالم.

أشرف شحاتة رئيسًا للمجموعة الدولية للجراحات مناظير الأطفال بالشرق الأوسط