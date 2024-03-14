فوز هندسة المنوفية بالمركز الثالث فى مسابقة الأمن السيبراني

فازت كلية الهندسة جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، بالمركز الثالث فى مسابقة الأمن السيبرانى "Cyber Champions".

وتمكن فريق من طلاب برنامج الأمن السيبرانى وتحليلات البيانات بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية من الفوز بالمركز الثالث فى مسابقة الأمن السيبراني على مستوى الجمهورية.

واستضاف المسابقة معهد تكنولوجيا المعلومات بفرع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الدكتور أيمن السيد عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية، والدكتورة نرمين عبد الوهاب البهنساوى المدير التنفيذى لبرنامج الأمن السيبرانى وتحليلات البيانات والمشرف العام على الفريق .

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن المسابقة شهدت فى مرحلتها الأخيرة تنافس أكثر من ٥٠٠ طالب من ٤٦ كلية من جامعات المنوفية والقاهرة وعين شمس والمنصورة وسيناء والجلالة و مصر المعلوماتية ومعهد العاشر من رمضان، ففاز بالمركز الأول فريق من جامعة القاهرة، بينما حصلت فريق جامعة المنصورة في المركز الثاني، وجاء فريق جامعة المنوفية في المركز الثالث.

فريق هندسة المنوفية يمثل مصر في التصفيات العربية

وستمثل الفرق الثلاثة جمهورية مصر العربية في التصفيات العربية لـ "Cyber Champions" التي ستعقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٤، بمشاركة فرق من عدة دول عربية منها قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان.

و أشاد الدكتور أيمن عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، بما حققه الفريق من نتائج وصعود للمنافسات النهائية وسط مشاركة أكثر من ألف طالب تلقوا دورات تدريبية مُسبقة بالتعاون مع شركة Zinad IT وخبراء المجال، وشملت تراك الأمن السيبراني للمبتدئين على منصة مهارة تك .

وأوضحت الدكتورة نرمين البهنساوى المشرف على الفريق أن الفريق ضم كلا من الطلاب محمود على حشاد بالفرقة الثانية وأحمد ياسر السعدنى وعمرو محمد موسى وأحمد محمد غانم بالفرقة الثالثة وعمر إيهاب عين شوكة بالفرقة الرابعة، موجهة لهم التهنئة على ما حققوه من نجاح وإنجاز، ومشيرة إلى حرص الكلية و الجامعة على تيسير مشاركة الطلاب فى مثل هذه المسابقات والفعاليات بما ينعكس على تقدم مستواهم العلمى والعملى ومواكبة الحديث في العالم .