أقدم بائع فول ببنها "ورث القدرة أبا عن جد"

في منطقة وسط البلد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية يضع احمد عبد الله البالغ من العمر 60 عاما قدر الفول على الرصيف الملاصق لمنزله ليقبل عليه الكثير من ابناء مدينة بنها والقرى المحيطة بها بل ومن المدن المجاورة بسبب جودة الفول الذى ينتجه ورخص سعره.

يقول أحمد عبد الله الشهير بأحمد فوله أنه ورث المهنة وقدر صناعة الفول عن والده الذى ورثها بالتبعية عن جده وأنه يعمل بمهنة صناعة الفول المدمس منذ قرابة النصف قرن .

وورث العشرات من القدر النحاس والالمنيوم عن والده وجده وقام بإلغاء القدر النحاس والاستمرار في تدميس الفول في القدر الالومنيوم وسط حب وحفاوة المواطنين .

وأضاف أنه يقوم بوضع الفول البلدي الذى ينتقيه بعناية كما يقول ( حبة حبة ) لمدة لا تقل عن ٦ ساعات ثم وضعه في قدر التدميس لمدة لا تقل عن ٦ ساعات .

وأشار إلى أن الفول الذى يصنعه طبيعى ولا يضع عليه اى مواد كيماوية مسرعة للنضج مراعاة لضميره وتنفيذا لوصية والده .

وعقب أن هناك غشا للفول من البعض بوضع النشا أو الأرز أو غيره من المواد وأنه لا يفعل ذلك ولذا فإن سمعته وسمعة الفول الذى يصنعه امتدت لأكثر من قرن من الزمان .

وقال أحمد عبد الله، أن مهنته ساعدته في تربية أبنائه حيث حصل أحد أبنائه على بكالوريوس الهندسة والآخر على بكالوريوس التجارة وأنه فخور بمهنته وسعيد بالعمل بها وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .

اقدم بائع فول ببنها

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