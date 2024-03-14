الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أستطيع أن أتخيل أن دولتنا مهتمة بجعل روسيا عدوا

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بصنع عدو من روسيا.

وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع أن أتخيل أن سلوفاكيا دولة مهتمة بجعل روسيا عدوا".

أضاف رئيس الوزراء إنه زار، اليوم الخميس، النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر الذي أقيم في مدينة زفولين السلوفاكية.
 

وأعرب عن أمله في أن يتم حل الوضع في أوكرانيا من خلال مفاوضات السلام وبدء توحيد العلاقات بين الدول الفردية.

وأضاف رئيس الوزراء: "سنحتفل في العام المقبل بالذكرى الثمانين للانتصار على الفاشية، وسيكون من الصواب أن يشارك في هذه الاحتفالات العالم أجمع، وكل دولة ساهمت بأي شكل من الأشكال في هزيمة الفاشية".
 

وصرح فيكو، في وقت سابق، أن سلوفاكيا يجب أن تقيم علاقات طبيعية مع روسيا، كما وعد باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال فيكو إنه يعتبر الحوار بين براتيسلافا وموسكو ضروريًا ويرفض فكرة أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، من الضروري التظاهر بأن روسيا غير موجودة.

 

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