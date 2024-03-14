محافظ القليوبية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

إستقبل اليوم الخميس، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر وذلك لبحث تخصيص مبنى الوحدة المحلية بكفر شبين بمركز شبين القناطر؛ لاستغلالها فرع لمكتبه مصر العامة وذلك بعد الاستغناء عنه وإنشاء مبني الوحدة المحلية الجديدة بالمجمع الخدمي، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمه وذلك في اطار الدور الثقافي والتوعوي الذي تقوم به مكتبات مصر العامة بفروعها بمحافظات الجمهورية .



وأجري المحافظ والسفير، جولة تفقدية لمعاينة المبني والذي يقع علي مساحه 210م2 ويتكون من دور أرضي و 2 طابق علوي والمبني إنشاء جديد لم يتم إستغلاله وتم إنشائه العام الماضي ضمن الخطه الاستثمارية بالمحافظة وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.



وتفقد الهجان، يرافقه رئيس مجلس أمناء مكتبه مصر العامة المبني حيث وجه المحافظ السيد رئيس المدينة بالسير في إجراءات تخصيص المبني لصالح مكتبة مصر العامة واتخاذ الاجراءات القانونيه لتسليم المبني وتشكيل لجنه هندسية بالتنسيق مع المسئولين بمكتبه مصر العامة والمحافظة والإسكان لاجراء التعديلات الإنشائية المطلوبه لتتناسب مع أنشطه المكتبه.



وأكد المحافظ، خلال لقائه بالسفير رضا الطائفي أن تلك الاجراءات تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجانب التنويري والتوعوي للنشء ضمن مبادرة حياه كريمة بقري المحافظة حيث ستكون المحافظة من اولي المحافظات التي قامت بإنشاء فروع لمكتبه مصر العامة بالقرى مشيرا أن المكتبه ستخدم أكثر من 36 قرية تابعه لمدينة شبين القناطر وتشمل علي العديد من الانشطه الثقافية والحرفيه من بينها تعليم الخياطه للسيدات وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي، كما تشمل المكتبة أنشطه للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم.



وأكد السفير رضا الطايفي، على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول للنهوض بالثقافة وبناء جيل من الشباب والنشء على قدر عال من الوعي والثقافة وحب الوطن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



جاءت الجوله بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور احمد امان المنسق العام لمكتبات مصر العامة وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر ونهله مسلم مدير مكتبه مصر العامة ببنها واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري.