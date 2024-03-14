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مصادر عبرية: منفذ عملية الطعن في بيت كاما إسرائيلي الجنسية
الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصادر عبرية: منفذ عملية الطعن في بيت كاما إسرائيلي الجنسية

لحظة عملية الطعن
لحظة عملية الطعن

قالت مصادر عبرية، إن منفذ عملية الطعن على مفرق بيت كاما، يدعى  فادي أبو الطيف، 22 عامًا، يحمل الجنسية الإسرائيلية.

 

وأضافت المصادر، أن أصول فادي من قطاع غزة، ويعيش في إسرائيل منذ عام 2019، ووالدته من رهط ووالده من قطاع غزة، وهما حاليا في قطاع غزة.

وكانت عملية طعن نفذت ظهر اليوم الخميس في مستوطنة بيت كاما جنوب فلسطين المحتلة، أسفرت عن عدد من الإصابات ومقتل ضابط إسرائيلى جريح في عملية الطعن في "بيت كاما" متأثرا بإصابته، وما زال عدد من المستوطنين آخرين إصابتهم خطيرة ، بينما قتل منفذ عملية الطعن.

ودعت وسائل عبرية الإسرائيليين القاطنين في البلدات المحاذية لمكان عملية الطعن في "بيت كاما" للدخول إلى منازلهم.

وكانت ذكرت مصادر عبرية، أن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في مستوطنة "بيت كاما" جنوب فلسطين المحتلة.

وأضافت المصادر أن عملية الطعن حدثت في مستوطنة "بيت كاما" جنوب كريات جات بفلسطين المحتلة.

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