تبث فيديوهات منافية للآداب.. التحقيق مع التيك توكر الأردنية جوليا وهبي

تباشرالجهات المختصة، التحقيق مع التيكتوكر الأردنية الشهيرة، جوليا وهبي بعد القبض عليها في إحدى مناطق الجيزة، بسبب نشر فيديوهات منافية للآداب العامة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع وآدابه العامة وتقاليده.

التيكتوكر الأردنية جوليا وهبي تعترف بالفيديوهات بهدف تحقيق أرباح

وأقرت المتهمة، جوليا وهبي، بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغرٍ، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح، وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة ليست طويلة، وأنها تقيم في إحدى مناطق الجيزة.

وضبط رجال مباحث الآداب، التيكتوكر الشهيرة جوليا وهبي على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

وفى سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تعدي 4 أشخاص على الأمن الإداري بمستشفى العجوزة، وإحداث تلفيات في بعض الأجهزة الطبية.

تفاصيل خناقة مستشفى العجوزة:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود إشارة من مستشفى العجوزة أفادت بقيام 4 أشخاص بالتعدي على طاقم المستشفى الطبي.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهمين حضروا لزيارة مريض إلا أن الطبيب المعالج رفض ذلك حرصا على سلامة المريض، فقام المتهمين بالتعدي على أفراد الأمن الإداري وتسببوا في تلفيات بالأجهزة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى قررت نيابة الأزبكية إحالة متهم للجنايات في حيازة سلاح ناري والحشيش المخدر بغرض الاتجار بمنطقة الأزبكية .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة الأزبكية ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام بندقية خرطوش- 4 طلقات لذات العيار- ميزان حساس.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



