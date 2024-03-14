ثقافة الفيوم تواصل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

شهد فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف وزارة الثقافة.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

"الفيوم الواحة الخضراء" ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفيوم القومي

وفي السياق، عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان "الفيوم الواحة الخضراء" بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، تحدثت فيها نادية عاشور ياسين معلمة بمدرسة الفصل الواحد، عن محافظة الفيوم التي تتميز بواحاتها الخضراء الساحرة، ومسطحاتها المائية الجميلة، حيث تعد الواحة الرئيسية فيها وجهة سياحية شهيرة، تضم الفيوم أيضا بحيرة قارون التي تعد وجهة هامة للسياح ومحبي الطبيعة.

ونفذ قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة فنية للرسم بمناسبة عيد الفيوم القومى، تدريب وإشراف هناء عطية حسن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، وتم خلالها تنفيذ رسومات مختلفة عن الفيوم مثل السواقى والريف والمناظر الطبيعية.

وشهدت مكتبة الكعابي ورشة حكي حول عيد الفيوم القومي، أوضحت خلالها ميرفت كمال أمينة المكتبة، أن محافظة الفيوم تحتفل بعيدها القومي يوم 15 مارس من كل عام، تخليدا لذكري ثورة 1919، وأشارت إلي أهم أبرز معالمها مثل السواقي، كما تمتاز الفيوم بوجود العديد من الأماكن الطبيعية أشهرها محمية بحيرة قارون، محمية وادي الريان، ومحمية وادي الحيتان المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي بجانب مناخها المعتدل كما تتميز بالزراعة.

وفي السياق، تضمنت الاحتفالية ورشة حكي بعنوان "نماذج فيومية مشرفة في ثورة 1919" تحدث فيها أحمد حلمي عن أبرز الشخصيات التي ساهمت وأسست حركة الوفد التي كانت تهدف بعد الحرب العالمية الأولى إلى استقلال مصر عن الإحتلال الانجليزي، ومن هذه الشخصيات المؤثرة حمد باشا الباسل الذي تشكل نواة الوفد الذي سيفوض الانجليزي الاستقلال في قصره الكائن بمحافظة الفيوم مركز اطسا.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.