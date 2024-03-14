أنباء عن سحب مجلس الزمالك الإشراف على الكره من سليمان والسيد

بعد السقوط أمام الأهلى والجونه

ترددت أنباء قويه عن إتفاق عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على تولى حسين لبيب رئيس النادي الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بصفه مباشره مع تهميش الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة المسئولان عن ملف الكره ورغم عدم الإعلان الرسمي بعد الاجتماع الذي عقد ظهر أمس إلا أن الواضح أن قرار الأغلبية جاء بعد الانتقادات التى وجهت إلى الثنائي خاصة أحمد سليمان الذى يهتم بالظهور الاعلامى أكثر من اهتمامه بأحوال الفريق بعد خسارة كأس مصر بهدفين نظيفين من الأهلى والذى أقيم بالمملكة العربية السعودية ثم الخساره من الجونه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووجهت انتقادات للمجلس بسبب التعاقد مع عشر صفقات دون الاستفاده منها بصوره طبيعيه حتى الآن نظرا لعدم إقتناع البرتغالى جوزيه جوميز بسته منهم وعدم منحهم الفرصه حتى وقتنا هذا وهم ياسر حمد ومهاب ياسر وموتامبا الأوغندى وزياد كمال ومحمد عاطف بالإضافة إلى سيف فاروق جعفر