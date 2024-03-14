18 مكتب بريد وسيارات متنقلة مفتوحة الجمعة والسبت بالإسماعيلية

اعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية فتح نحو 18 من مكاتب البريد الرئيسية والفرعية والمتنقلة خلال يومي الجمعة والسبت الموافقان ١٦،١٥ مارس الجاري بنطاق المحافظة وذلك لتسهيل صرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة تخفيفا للعبء عن المواطنين.



وفي هذا السياق وجه " بشارة " بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن.. مؤكدا العمل من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات.

وقال ان المكاتب المقرر فتحها يوم الجمعه، مواعيد العمل بها من الساعه 10 صباحا حتي الساعة 4 عصرا مع وجود ساعة راحة لصلاة الجمعة اما المكاتب المقرر عملها السبت، تعمل من الساعه 10 صباحا حتي الساعه 3 عصرا وسيتم الاستمرار فتح المكتب لآخر عميل في صاله الجمهور، .