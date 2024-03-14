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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عائلات الإسرائيليين المحتجزين يغلقون شارع أيالون ويطالبون بـ"صفقة"

بوابة الوفد الإلكترونية

قطعت عائلات المحتجزين الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، في وقت مبكر من يوم الخميس، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى حل فوري يدفع نحو إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

 

وحسب يورونيوز، أغلق المتظاهرون طريق "أيالون" السريع بلافتات ورسوم كرتونية كبيرة للنساء المحتجزات في غزة منذ أكثر من 150 يومًا.

ومن بين الرهائن الـ250 الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تم إطلاق حوالي 120 رهينة خلال اتفاق هدنة تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي بموجبه تمّ إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

 

وتسعى العائلات للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل عودة الرهائن المتبقين، الذين مات 34 منهم على الأقل، وفقًا للحكومة الإسرائيلية.

 

 

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