قطة هاربة تنقل مادة سامة مسرطنة تستنفر السلطات اليابانية

أثارت قطة حالةً من الذعر والرعب بين سكان مدينة يابانية، بعد سقوطها في وعاء يحتوي على مواد كيماوية سامة تسبب السرطان ثم اختفت، ما استدعى تحرك السلطات وإعلان حالة التأهب القصوى.

وحسب سبوتنيك، التقطت كاميرات المراقبة هذا الحيوان الأليف خلال مغادرته مصنع نومورا ميكي فوكوياما لطلاء المعادن، مساء الأحد.

وسقطت القطة في وعاء يحتوي على مواد سامة في مصنع للطلاء المعدني في فوكوياما في محافظة هيروشيما، ثم اختفت ولم يتم العثور عليها حتى الآن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

فيما قال أكيهيرو كوباياشي، مدير مصنع نومورا ميكي فوكوياما، إن الغطاء الذي يغطي وعاء المواد الكيميائية تم العثور عليه ممزقًا جزئيًا عندما عاد الموظفون إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

ورأى أحد العمال فيما بعد آثار أقدام صفراء داكنة تتحرك بعيدا عن حاوية تحتوي على مادة مميتة.

كما بيّن أن العمال في المصنع يتوجب عليهم ارتداء أقنعة وقفازات مطاطية عند التعامل مع المادة.

وقال مسؤول في مجلس مدينة فوكوياما إن عمليات البحث في الأحياء لم تعثر بعد على القطة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت على قيد الحياة.

وقالت ليندا شينك، الباحثة المتخصصة في تقييم المخاطر الكيميائية في معهد كارولينسكا في السويد: "أعتقد أن القطة ماتت للأسف أو ستموت قريبًا بسبب الحروق الكيميائية".

يشار إلى أن المادة "كروميوم – 6"يمكنها أن تتسبب في طفح جلدي وتهيج، وتلف للعين والجلد، بجانب سرطان الرئة، حال تم استنشاقها.

كما يمكن أن يتسبب ابتلاع المادة في آلام بالبطن وإسهال وفشل في القلب، بجانب تلف الأمعاء والكبد والكلى، وربما يتطور الأمر إلى الوفاة، بحسب وكالة الأمن الصحي البريطانية المسؤولة عن حماية الصحة العامة في المملكة المتحدة.