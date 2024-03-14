5 ملايين دولار أمريكي.. استثمارات جديدة بمنطقة قفط الحرة جنوب قنا

أعلنت محافظة قنا، إنها تلقت عروضًا جديدة للاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بمركز قفط، جنوب قنا، بقيمة إجمالية تقدر بـنحو 5 ملايين دولار أمريكي.

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم الخميس، الدكتور سقراط ابراهيم محمد عبد الله وشركاءه الصنين، السيد شاو بينج والسيدة لينج فاج المستثمرون بالمنطقة الحرة.

ملاك مشروعى باترا لتصنيع الإسفنج والمراتب علي مساحة 10 آلاف متر مربع، برأس مال مليون و350 الف دولار امريكي، والأقصر لتصنيع سوست المراتب علي مساحة 22 ألف متر مربع، برأس مال 3 مليون و300 الف دولار أمريكي.

إستمع المحافظ، إلى عرض تفصيلى حول طبيعة المشروعين ، واللذان سيوفران 250 فرصة عمل ثابتة لأبناء المحافظة مع تأهيل العاملين على مستوى عالى لمواكبة معايير الانتاج العالمية.

بالاضافة الى مقترح المستثمرين بعمل دعوة لبعض المستثمرين السودانين للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة بمحافظة قنا .

أشاد المستثمرون، بالتيسيرات التى تقدمها المحافظة للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار ، خاصه حرص محافظ قنا على عقد اجتماع شهري مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل.

وبحث طلباتهم وازالة المعوقات والتحديات التى تعترض استثماراتهم لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

حضر الاجتماع، فوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الإستثمار بالمحافظة.

4 ملايين دولار إستثمارات خلال فبراير الماضي:

ووافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، جنوب قنا، فى شهر فبراير الماضي، على إقامة مشروعات جديدة؛ بالمنطقة، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 4 ملاين دولار أمريكي.

وافق على إنشاء شركة باترا لتصنيع الإسفنج والمراتب علي مساحة 10 آلاف متر مربع برأس مال مليون و350 الف دولار امريكي، بطاقة 70 عامل.

وشركة الأقصر لتصنيع المراتب وسوست المراتب علي مساحة 22 ألف متر مربع، برأس مال ثلاثة مليون و300 الف دولار أمريكي بطاقة 137 عامل.