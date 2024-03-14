الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الناتو يحث الدول الأعضاء على سرعة تسليم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا

ناتو
ناتو

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أعضاء الحلف على سرعة تسليم المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بهدف الحيلولة دون تحقيق ما وصفه بـ"الخطأ التاريخي الفادح" المتمثل في فوز روسيا في ساحة المعركة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الأمين العام -خلال تقديم تقريره السنوي لعام 2023 حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس- إن الأوكرانيين نفدت منهم الذخيرة، و"لدينا معًا القدرة على تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه.. فنحن نحتاج إلى إظهار الإرادة السياسية لفعل ذلك".

وأضاف ستولتنبرج أنه يجب على الدول الأعضاء في الـ "ناتو" بذل الجهود وجراء التسليم بسرعة، موضحًا أن الإرجاء سيؤدي إلى ما وصفه بـ "عواقب وخيمة في ساحة المعركة"، مشيرا إلى أن "هذه لحظة حرجة وسيكون خطأ تاريخيا فادحا السماح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالانتصار"، على حد تعبيره.

 

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