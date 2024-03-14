إصابة ٥ أشخاص بطلق ناري فى مشاجرة بين عائلتين بقرية دندرة بقنا

أصيب 5 أشخاص 4 منهم بطلق ناري والأخير بآلة حادة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية دندرة، أصيب خلالها 5 أشخاص. وبالفحص تبين إصابة كلاً من، "م. أ. ح، يبلغ من العمر 40 عامًا، وشقيقه أ، يبلغ من العمر 45 عامًا، وم. ع، يبلغ من العمر 45 عامًا، وأ.ب، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلقات نارية وب. ع، يبلغ من العمر 41 عامًا، بطعنات آلة حادة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بدندرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.