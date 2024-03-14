روسيا تمنع 227 أمريكيا من دخول البلاد

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو أدرجت على القائمة السوداء أكثر من 200 مواطن أمريكي متورطين في سياسات واشنطن المعادية لروسيا.

وحسب سبوتنيك، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "في سياق الرد على العقوبات المتزايدة التي تفرضها السلطات الأمريكية بشكل جماعي على المواطنين الروس بتهمة دعم الكرملين والعملية عسكرية خاصة، تم منع 227 أمريكيًا من دخول الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن ممثلي السلطة التنفيذية ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية المشاركين في تطوير وتنفيذ المسار المعادي للروس في الإدارة الأمريكية الحالية، وكذلك المشاركين بشكل مباشر في الأعمال المناهضة لروسيا".

وعلى وجه الخصوص، تم منع مستشار وزير الخارجية الأمريكي ديريك تشوليه، والسفير الأمريكي السابق لدى موسكو جون سوليفان، والسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، من دخول روسيا.

وخلصت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن توسيع قائمة المنع يهدف "على مستوى انعكاسي" إلى إيصال رسالة مباشرة للسياسيين الأمريكيين بأن "أي محاولات عدوانية لن تمر دون عقاب وسيتم صدها بشكل حاسم".

وفي المجمل، يخضع 2078 مواطنًا أمريكيًا لعقوبات شخصية من موسكو.

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي الروسي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم إيداع نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى، في دول لم يسمها.