بيطري الشرقية يحصن 253 ألف رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدى وجدري الأغنام

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام والماعز والتي بدأت أعمالها في ٢٧ يناير ٢٠٢٤م؛ قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع السادس والأخير من الحملة بتحصين ٢٥٣ ألف رأس ماشية مابين تحصين ١٤١ ألف رأس ماشـية للوقاية من مرض الجلد العقدي، و ١١٢ ألف رأس ماشية للوقاية من مرض جدري الأغنام.

وأشار مدير المديرية إلى أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم ترقيم وتسجيل ١٠٥٩٦ رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، وتم عقد ٣٣٦٤ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرضى الجلد العقدىي وجدري الأغنام، للحفاظ على الثروة الحيوانية.