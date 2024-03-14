الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية بمناسبة شهر رمضان

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزارياً رقم ( 8 ) لسنة 2024، بشأن 
إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلي ابريل 2024. 

وأوضح  الدكتور على المصيلحى أن القرار يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان و تيسيرًا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك .

كما أكد المصيلحي حرص الوزارة على استمرار عمل كافة المخابز البلدية العاملة في انتاج الخبز البلدى المدعم عملا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين ، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم بكافة المناطق ، والإستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال ايام الشهر الفضيل.

الجريدة الورقية