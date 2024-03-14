تعليم الفيوم يحصد المركز السادس في مسابقة الطباعة اليدوية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مدير تنمية مادة التربية الفنية) مسابقة الطباعة اليدوية على مستوى الجمهورية ، وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

فازت الطالبة رحاب أشرف كمال - مدرسة فصول العامرية الثانوية - إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية ٢٠٢٤م للمرحلة الثانوية

تهنئة وكيل الوزارة

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطالبة رحاب اشرف كمال ، وهشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و فاطمة ابراهيم موجة عام التربية الفنية، و هبة جمال معلمة التربية الفنية بالمدرسة والمشرف على الطالبة، و ماجدة إيميل موجة المدرسة ، وعبير كمال موجة أول التربية الفنية بشرق الفيوم التعليمية ، وغادة فاروق محمد مديرة مدرسة فصول العامرية الثانوية ، وفريق العمل والإشراف بالإدارة والمدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة الإيجابية في جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة





















