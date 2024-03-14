الدكتور محمود عبد العاطي مقرراً لمكتب التقييم الفني بأكاديمية البحث العلمي

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور محمود عبد العاطي استاذ الرياضيات بكلية العلوم ، لاختياره مقرر مكتب التقييم الفني والمتابعة وتقييم الأداء بأكاديمية البحث العلمي، والذي يضم ٩ لجان متخصصة تضم جميع مناحي العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد النعماني علي ان الدكتور محمود عبد العاطي أحد علماء الجامعة المتميزين، ونموذج مشرف لها، حيث حصل على العديد من الجوائز العلمية المتميزة ومنها حصوله علي جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم لعام ٢٠٢٣م.، كما فاز مؤخراً بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026، مصيفاً انه استطاع ابتكار واحداً من أهم المؤثرات الرياضية في العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانغ عبد العاطي كارلو.، الي جانب حصوله علي عدد من جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة أمين لطفي ،وشوقي سالم، بالإضافة الي عدة جوائز عربية و منها جائزة شومان ،والأردن، وجائزه الشيخ محمد بن راشد بالإمارات، وجائزه فايزة الخرفى بالكويت، وجائزة أكاديمية العالم الثالث المدعمة من دولة إيطاليا.