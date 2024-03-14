محافظ أسوان : توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على وجود تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الرؤى والأفكار الهادفة لتوعية الشباب وتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر لتحسين مستوى المعيشة لهم ، مشيداً بالدور المتميز الذى يحققه مشروع ( طريق المستقبل ) لخريجى برنامج " إستثمر حياتك " والجارى تنفيذه.

و أشارت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت المحافظة فى توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب لتنفيذ مشروعات إنتاجية وحيوانية وصناعية مربحة من خلال تقديم المنح والدعم المالى لهم بواسطة هيئة بلان إنترناشيونال بواقع 2.8 مليون جنيه ، لافته بأنه تم توفير هذه المنح على 3 مراحل ، وتم حتى آلان تشغيل 73 مشروع ، فيما جارى إنهاء الإجراءات لباقى المشروعات لتشغيلها ، وتحقيق عوائدها الإيجابية على أصحابها بإتاحة مصدر دخل ثابت لهم .