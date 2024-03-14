الإحصاء: 50.7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية نفذها القطاع الحكومي والعام

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان اجمالى الوحدات السكنية المنفذة بلغت 239.9ألف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرها 262.1مليار جنيه مقابل 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه .

واشار الجهاز فى احدث تقرير عن الإسكان فى مصر ان الإسكان الإقتصادى جاء فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.6ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليه الإسكان الاستثمارى بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ ويليه الإسكان الفاخر بعدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪, ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام2022/2023 .

أشار الجهاز الى ان الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام بلغت عدد 121.6 ألف وحدة عام2022/2023 بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام 2021/2022.

وجاء الإسكان الاستثمارى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪ يليه الإسكان الاقتصادى بعدد 49.4ألف وحدة بنسبة 40.6٪ , ثم الإسكان المتوسط بعدد 10الف وحدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7 ٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام). وجاءت محافظة القليوبية فى المرتبة الاولى بعدد18.9 ألف وحدة بنسبة 15.5٪ يليها محافظـة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام) .

وأشار الجهاز الى الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص وبلغت عدد 118.3 ألف وحدة عام 2022/2023 بنسبة 49.3٪ من الاجمالى العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام 2021/2022.

وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يلية الإسكان المتوسط بعدد 39.8ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 الف وحدة بنسبة 6.5٪ و أخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص .

وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الاولى بعدد 36.1ألف وحدة بنسبة 31.1 ٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪ ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003 ٪ من إجمالي القطاع الخاص .

مشروع الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة )

بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى ( المليون وحدة )568.7 الف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام 2022/2023 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات قدرهـا 137.9 مليون جنيه ، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه .

مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ):

وبلغ عدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 52.9 الف وحدة منفذ منهم 5.3 الف وحدة عام 2022/2023 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة العلمين الجديدة حيث بلغ 2.2 الف وحدة بنسبة 41.1٪ بنسبة وأقل عدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي .

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط):

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث ( الإسكان المتوسط) 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه, وعدد الوحدات الجاري تنفيذها7760 وحدة عام 2022/2023.

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط

وبلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.3 الف وحدة باستثمارات قدرها 14.6 مليار جنيه عام 2022/2023 .

مشروع كمبوند 700 فدان ( الإسكان فوق متوسط )

وبلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان ( الإسكان فوق متوسط) 8.7 الف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام 2022/2023 .

مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر):

وبلغ عدد الوحدت بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 27.8 الف وحدة بالمـدن الجديدة منفذ منهم 432 وحدة منفذة و 17.6 الف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام 2022/2023.

المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة(الإسكان الفاخر):

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحدة و 31.6 الف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه, و عـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحدة و الجاري تنفيذها 254 وحدة بإستثمترات قدرها 0.3 مليار جنيه , 10256 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 8.2 مليار جنيه و 3378وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام 2022/2023.

مشروع داره الإسكان الاستثماري تابع لصندوق التنمية الحضرية

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفـذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) 61 الف وحدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام 2022/2023 .