قام اليوم ناصر حسن، وكيل وكيل تعليم الغربيةيتابع سيرالدراسةبالمدارس بإدارة بسيون التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة العملية التعليمية بإدارة بسيون التعليمية.

وخلال المتابعة توجه وكيل الوزارة إلى مدرستي فريدةهانم السيسي للتعليم الاساسي، بقرية البهوتي، ومدرسة كتامة الاعدادية بنات بقرية كتامة حيث قام بمتابعة عدد من فصول المدرستين، واطمأن إلى انتظام سير العملية التعليمية ، ووجه بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء داخل المدرستين، ووجه بتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرستين، وانضباطهما، وانتظامهما، مشيراً إلى المستوى التحصيلي الجيد للطلاب داخل الفصول.

وشهد حسن حصة لمادة العلوم داخل المعمل وأشاد بالمستوى المتميز والتفاعل الجيد بين المعلمين والطلاب

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والاستعانة بالمعلمين المتميزين في جميع المواد الدراسية، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها، وأثنى على انضباط المدرسة، وانتظامها ونظافتها، وحسن سير العملية التعليمية بها، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطالبات.