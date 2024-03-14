إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص ونصف نقل بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق "بلبيس - السلام" أمام منطقة المظلات مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود اشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق بلبيس - السلام أمام منطقة المظلات بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وفى سياق اخرفقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

فقد تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين- مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأجزاء الكهربائية الخاصة بالمصاعد الكهربائية بالعقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهم (عدد من الكابلات الكهربائية الخاصة بالمصاعد).. وإعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات من عدد 8 عقارات بدائرة القسم.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بإنتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى).. وبحوزته (المبلغ المالى - ساعة يد - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وإعترف بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مدير محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

وايضا ضبط (عامل) حال قيامه بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزته (جوال بلاستيكى بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية)، وإعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات.

كما تم ضبط (خفير لأحد المساكن – كائن بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وإعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.