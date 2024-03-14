موعد أولى مواجهات المنتخب الوطني بدورة دبي الدولية

يلتقي المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفنى حسام حسن نظيره النيوزيلندى، مساء يوم 22 من شهر مارس الجارى في أولى مواجات دورة دبي الودية الدولية.





وفي أولى المواجهات أيضًا ، يلتقي المنتخب التونسي كرواتيا ، ويتواجه الفائزان من المواجهة مساء يوم 26 من الشهر ذاته في اللقاء الختامي للبطولة ، على أن يلتقي الخاسران فى الخامس والعشرين من مارس.

كان المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، قد أعلن قائمة المنتخب الوطنى والتى ضمت 25 لاعبًا استعدادًا للمنافسات ، وجاءت على النحو التالي ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان.

الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان.

الوسط: حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى وحسين الشحات وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامى.