مصر‭ ‬ومنظمة‭‬‮ «‬الفاو‮» ‬‭‬تحاربان‭ ‬الفقر‭ ‬والجوع

بقيمة‭ ‬71‭ ‬مليون‭ ‬دولار

وقعت‭ ‬مصر‭ ‬ممثلة‭ ‬فى‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬البرنامج‭ ‬القطرى‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة ‭‬‮«‬الفاو‮» ‬‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬ويأتى‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬سعى‭ ‬وزارة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولى‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬التنمية‭ ‬متعددى‭ ‬الأطراف‭ ‬والثنائيين،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الإطار‭ ‬الاستراتيجى‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2023-2027‭ (‬UNSDCF‭)‬،‭ ‬وتعزيزًا‭ ‬للأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬مصر‭ ‬2030،‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬القطاعية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرئاسية‭.‬

ويسعى‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر،‭ ‬والقضاء‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬الجوع،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬أوجه‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬أهداف‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬،‭ ‬وهى‭ (‬حياة‭ ‬أفضل،‭ ‬بيئة‭ ‬أفضل،‭ ‬تغذية‭ ‬أفضل،‭ ‬إنتاج‭ ‬أفضل‭).‬

ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬البرنامج‭ ‬القطرى‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬‭ ‬يستهدف‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والأطراف‭ ‬الفاعلة‭. ‬ولهذا‭ ‬يستهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المدرة‭ ‬للدخل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والفتيات‭ ‬والشباب‭ ‬الذى‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬البطالة‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬فى‭ ‬الأغذية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬فى‭ ‬سلاسل‭ ‬القيمة‭ ‬الوطنية‭ ‬وغيرها‭ ‬ضمن‭ ‬أنظمة‭ ‬غذائية‭ ‬زراعية‭ ‬منتقاة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬فعالة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومى‭ ‬والخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلى،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والبحث‭ ‬والتطوير‭ ‬والرقمنة‭ ‬واستغلالها‭ ‬ودعمها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭. ‬كما‭ ‬يستهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬،‭ ‬تحسين‭ ‬إدارة‭ ‬الأراضى‭ ‬والمياه‭ ‬والأسمدة‭ ‬والمبيدات‭ ‬الحشرية،‭ ‬والمدخلات‭ ‬الزراعية‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحى،‭ ‬والمخلفات‭ ‬الزراعية‭ ‬الغذائية،‭ ‬وجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬واعتمادًا‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬بحيث‭ ‬يصبح‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعى‭ ‬متمتعًا‭ ‬بالكفاءة‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬ومدرًا‭ ‬للدخل‭.‬

وتبلغ‭ ‬التكلفة‭ ‬المقدرة‭ ‬للبرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬نحو‭ ‬71‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتنفيذ‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2023‭-‬2027،‭ ‬وتزيد‭ ‬تلك‭ ‬القيمة‭ ‬عن‭ ‬المبالغ‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬فى‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطنى‭ ‬للفترة‭ ‬م‭ ‬2018‭-‬2022،‭ ‬والتى‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬32‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬ويتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬‭ ‬ووزارة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولى‭ ‬بوصفها‭ ‬هى‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬للإطار‭ ‬الاستراتيجى‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬تتعاون‭ ‬المنظمة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنفذة‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬واستصلاح‭ ‬الأراضى‭ ‬ومنظماتها‭ ‬التابعة،‭ ‬ووزارات‭ ‬البيئة،‭ ‬والتضامن‭ ‬الاجتماعى،‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬والرى،‭ ‬وجهاز‭ ‬حماية‭ ‬وتنمية‭ ‬البحيرات‭ ‬والثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬والمجلس‭ ‬القومى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والهيئة‭ ‬القومية‭ ‬لسلامة‭ ‬الغذاء،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدنى‭. ‬كما‭ ‬تتعاون‭ ‬المنظمة‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬القطرى‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬أممية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولى‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬‮«‬إيفاد‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمى‭ ‬وغيرهم‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬وتم‭ ‬إعداد‭ ‬البرنامج‭ ‬الإطار‭ ‬الجديد‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الاستراتيجى‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2023‭-‬2027،‭ ‬الذى‭ ‬أعدته‭ ‬المنظمة‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولى‭ ‬والأطراف‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الفاو‮»‬‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مصر‭ ‬التنموية‭ ‬2030،‭ ‬والمبادرات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬القطاعية‭ ‬وخطط‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬2050،‭ ‬والمساهمات‭ ‬المحددة‭ ‬وطنيًا‭ ‬NDCs،‭ ‬وكذلك‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬نُوَفِّى‮»‬‭ ‬محور‭ ‬الارتباط‭ ‬بين‭ ‬مشروعات‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والطاقة،‭ ‬واستراتيجية‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬2030،‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬كريمة‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬مكتب‭ ‬التمثيل‭ ‬القطرى‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الفاو‭) ‬فى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬1978،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬عقود‭ ‬نفذت‭ ‬المنظمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج،‭ ‬وشاركت‭ ‬فى‭ ‬معظم‭ ‬أنشطة‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والريفية‭ ‬التى‭ ‬تعكس‭ ‬احتياجات‭ ‬مصر‭. ‬

يشمل‭ ‬الدعم‭ ‬الفنى‭ ‬الذى‭ ‬تقدمه‭ ‬الفاو‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬تطبيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والسياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنمية‭ ‬المؤسسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬والمنصات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطنى،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬الفاو‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسى‭ ‬الدعم‭ ‬للحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الزراعى‭.‬

ومنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬هى‭ ‬وكالة‭ ‬متخصصة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تأسست‭ ‬1945،‭ ‬وتساهم‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬فى‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الجوع‭ ‬وتحسين‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساعدة‭ ‬البلدان‭ ‬الأعضاء‭ ‬فى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬وتحسين‭ ‬ممارسات‭ ‬الزراعة‭ ‬والغابات‭ ‬ومصايد‭ ‬الأسماك،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الحكومات‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائى‭ ‬وسلامة‭ ‬الغذاء‭ ‬والقدرات‭ ‬المعرفية‭ ‬للدول‭ ‬فى‭ ‬مجالات‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة،وتعمل‭ ‬المنظمة‭ ‬فى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬