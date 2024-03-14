عمرو السولية على أعتاب التجديد للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن عمرو السولية لاعب الأهلي قد توصل لإتفاق مع النادي لتجديد تعاقده لمدة موسمين بعد جلسة جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن السولية إتفق على الحصول على ١٢ مليون جنيه سنويا إضافة نسبة إعلانات بجانب بعض الإمتيازات الأخرى.

وأكمل شبانة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قد تمسكت بوضع شرط مشاركة اللاعب بنسبة لا تقل عن ٧٠٪ حتى يتم تفعيل الموسم الثاني وهو ما وافق عليه اللاعب .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد واصل تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب مواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز أمس.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء البنك الأهلي أمس مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق.

وخاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وغاب عن المران كافة عناصر الفريق من اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم اليوم في معسكر المنتخب الوطني.