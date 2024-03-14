الخميس 14 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: إنشاء المدن الخضراء بمصر يقلل من الانبعاثات

مدينة خضراء
مدينة خضراء

تحدث الدكتور سامح نعمان استشارى الطاقة الجديدة والمتجددة، عن تجربة مصر فى تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، وبعدها مشروع الغردقة الخضراء، قائلًا: "أول تجربة كانت فى كوب 27 كانت مفتاح العالم كله أننا نعمل فى الطاقة الخضراء على مستوى عالٍ.

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 مدينة شرم الشيخ 

وأضاف نعمان، خلال لقاء بقناة إكسترا نيوز، أن كل ما هو مستخدم فى مدينة شرم الشيخ كان يعتمد على ما هو طاقة متجددة وجديدة، فبالتالى كانت نسبة الانبعاثات الكربونية أقل ما يكون عن ذى قبل.
 

 إنشاء المدن الخضراء بهدف تقليل انبعاث الكربون

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء المدن الخضراء تقليل انبعاث الكربون، والاقتصاد للأفراد قبل الدولة، موضحا أن المشروع كان بين اليونيدو ووزارة البيئة فى مصر، ومرفق البيئة العالمى وهو الممول بتكلفة أكثر من 3 ملايين دولار لتحويل مدينة الغردقة لتشبه مدينة شرم الشيخ لتعتمد على الطاقة الخضراء.

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