موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. تزامنًا مع حلول اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، يكثف الكثير من المواطنين عبر محرك البحث “جوجل”، عن موعد أذان المغرب، حيث يؤذن لصلاة المغرب في القاهرة في السادسة وثلاث دقائق.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

-موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة 6:03 مساءً

-موعد أذان المغرب في الجيزة الساعة 6:03 مساءً

موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:05 مساءً

-موعد أذان المغرب في سوهاج الساعة 6:02 مساءً

-موعد صلاة المغرب في قنا الساعة 5:58 مساء.

- موعد أذان المغرب في الدقهلية الساعة 6:02 مساءً.

-موعد أذان المغرب في السويس الساعة 5:58 مساءً

- موعد أذان المغرب في الإسكندراية الساعة 6:08 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الخميس

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ الساعة 6:04 مساءً

-موعد أذان المغرب في بني سويف الساعة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في الفيوم الساعة 6:05 مساءً.

-موعد أذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 5:59 مساءً

-موعد أذان المغرب في شمال سيناء الساعة 5:51 مساءً

- موعد أذان المغرب في الشرقية الساعة 6:06 مساءً

- موعد أذان المغرب في المنوفية الساعة 6:04 مساءً

موعد أذان المغرب

-موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح الساعة 6:19 مساءً.

-موعد أذان المغرب في البحر الأحمر الساعة 5:52 مساءً

-موعد أذان المغرب في دمياط الساعة 6:00 مساءً

-موعد أذان المغرب في جنوب سيناء الساعة 5:54 مساءً

-موعد أذان المغرب في البحيرة الساعة 6:06 مساءً

-موعد أذان المغرب في الأقصر الساعة 5:58 مساءً

-موعد أذان المغرب في الوادي الجديد الساعة 6:20 مساءً

- موعد أذان المغرب في شرم الشيخ الساعة 5:51 مساءً

-موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 5:57 مساءً